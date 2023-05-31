Директора строительной компании осудили за смерть рабочего

Обвинительный приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.

Пресс-служба Заводского районного суда города Орла сообщила подробности судебного процесса, фигурантом которого стал генеральный директор одной из строительных компаний. Его обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание за подобное преступление предусмотрено санкциями части 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ. Трагедия произошла в мае 2022 года на улице Черкасской, где возводился многоквартирный жилой дом.

Строительная компания получила контракт по устройству несущих конструкций, в том числе лестниц. Специалистом за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений на указанном объекте был назначен генеральный директор компании, который прошел необходимое обучение. То есть он являлся ответственным за безопасность. В тот день он находился на стройке и дал задание рабочим, не обученным работе на тельфере, установить вентиляционные блоки массой 650 кг в вентиляционную шахту.

Кстати, в обязанности этих сотрудников не входило производство погрузо-разгрузочных работ. Один из них опускал вентиляционный блок, масса которого превышала грузоподъемность тельфера, по вентиляционной шахте с 17-го этажа на нижние этажи. В процессе спуска металлический трос электрического тельфера разорвался. Огромный блок рухнул на перекрытие 8-го этажа, где в тот момент находился арматурщик. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, подтвердив обстоятельства дела, изложенные в обвинении, — сообщает пресс-служба Заводского райсуда. — От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 2 ст. 216 УК РФ как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ. Затем суд заменил ему наказание на 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы с отбыванием наказания в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, в судебном заседании потерпевшие, родственники погибшего, заявили иски к подсудимому о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, потребовав с него по 1,5 миллиона рублей каждому. Требования были удовлетворены частично. Подсудимого обязали выплатить потерпевшим по одному миллиону рублей.

ИА «Орелград»