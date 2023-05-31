На Орловщине постковидную реабилитацию прошли около 60 детей

Такова статистика с начала года.

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. В основном, реабилитацию проходили мальчики и девочки в возрастном диапазоне от восьми до четырнадцати лет. Однако среди них было и несколько малышей в возрасте до года, в том числе, один десятимесячный

Соответствующие услуги оказывают в отделении реабилитации НКМЦ имени Круглой. Направление нужно получить у лечащего педиатра в поликлинике по месту жительства.

Показаниями к восстановительному курсу являются повышенная утомляемость, частые головные боли, астенический синдром, снижение внимания. Реабилитация занимает восемь дней. Пациенты находятся в стационаре и проходят курсы дыхательных упражнений, лечебной физкультуры и массажа, а также сеансы в спелеокамере («соляной пещере»).

ИА «Орелград»