Операцию «Канал-Аракс» провели на орловском вокзале

Итоги оперативно-профилактического мероприятия озвучили силовики.



Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Канал-Аракс». Как сообщили в ведомстве, за время его проведения из незаконного оборота было изъято синтетическое наркотическое средство в значительном размере. Так, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) по ранее полученной оперативной информации задержали на привокзальной площади 32-летнего гражданина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Он был доставлен в дежурную часть. Выяснилось, что гражданин является безработным сельским жителем Орловской области.

«При проведении личного досмотра у мужчины в боковом кармане джинсов обнаружили и изъяли пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, — сообщили в ведомстве. — Согласно справке об исследовании содержимое свертка является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона массой 0,44 грамма. Злоумышленник пояснил, что «синтетику» он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления без цели сбыта. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался».

Кроме того, в рамках той же операции сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел был задержан 48-летний мужчина, который аналогично оказался безработным местным жителем. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза установила, что содержимое свертка является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона массой 0,43 грамма.

«Дознанием ЛО МВД России на станции Орел в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере), — пояснили в ведомстве. — Фигурантам избраны меры процессуального принуждения в виде обязательств о явке. Расследования уголовных дел продолжаются».

ИА «Орелград»