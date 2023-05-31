Орловца будут судить за «новогоднее» избиение

Дело рассмотрит Ливенский районный суд.

Местный житель, 54-хлетний мужчина, обвиняется в тяжком и особо тяжком преступлениях.

Как сообщает прокуратура Орловской области, всё произошло в предновогодние дни декабря 2022-го. 30-го числа обвиняемый незаконно проник в чужую квартиру и похитил имущество общей стоимостью 13 000 рублей. В Следственном комитете уточнили, что объектом незаконного интереса стал велосипед, а также несколько предметов одежды.

На следующий день, 31-го числа, он снова вернулся в ту же квартиру с теми же целями. 80-летний хозяин спал, но, почувствовав неладное, пришёл в бодрствующее состояние. Однако пенсионер не смог дать незваному гостю настоящий отпор.

Обвиняемый жестоко избил его руками и ногами, обутыми в ботинки. Эти травмы оказались для потерпевшего смертельными.

Затем орловец присвоил себе чужое имущество и денежные средства и скрылся. В этот раз, по данным СУ СК РФ по Орловской области, общий размер ущерба составил 79 тысяч рублей.

Установлено, что в ходе обоих «визитов» обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Теперь мужчина обвиняется по трём статьям УК – «кража», «разбой» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИА «Орелград»