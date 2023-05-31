В Ливнах объяснили, почему горят дома

Ответственность за происшествия во многом лежит на самих жителях.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопрос об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений Ливенского пожарно-спасательного гарнизона за 2023 год обсудили на рабочем совещании в мэрии. С докладом выступил начальник гарнизона Сергей Бурцев. Он рассказал, что в состав гарнизона входят четыре подразделения: одна пожарно-спасательная часть, в которой несет службу 51 человек, и три пожарных части. В работе задействовано 11 автомобилей, в том числе четыре автоцистерны, предназначенные для тушения пожаров, и один автомобиль газодымозащитной службы, на котором установлено специальное оборудование для обеспечения тушения пожаров в непригодной для дыхания среде.

«Главной задачей подразделений является ликвидация пожаров и других чрезвычайных ситуаций, — отметил Сергей Бурцев. — За 2023 год на территории города произошло 28 пожаров. Очень часто причиной возгорания является неосторожность людей, которые хотят навести порядок на участках возле своих домов, не соблюдая правила пожарной безопасности».

По его словам, горожане, бывает, «пользуются поврежденными коммутационными аппаратами и электротехническими изделиями, оставляют без присмотра электроприборы, допускают хранение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов, огнеопасных веществ и материалов в неположенных местах, применяют газовые приборы для обогрева помещений, оставляют малолетних детей без присмотра».

Сергей Бурцев призвал население Ливен ответственнее относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.

Кстати, по оперативным данным Главного управления МЧС, с начала текущего года в Орловской области зарегистрировано уже 2219 пожаров, в результате которых погибли 27 человек, травмированы 19 человек и спасены 38 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации газового и электрооборудования.

Напомним, что с 29 мая 2023 года на территории Орловской области снят особый противопожарный режим. По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории региона сейчас зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

«Вследствие жаркой погоды, 3-го класса пожарной опасности, а также в связи с выходом населения на приусадебные участки, выезда людей на природу, увеличивается риск перехода огня от сжигания усохшей травяной растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновение отдельных очагов природных пожаров», — предупреждает орловцев в своем оперативном прогнозе ГУ МЧС.

ИА «Орелград»