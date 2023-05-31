Жительница Орловщины подозревается в «особо крупном уклонении» от налогов

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Управление Следственного комитета по Орловской области, подозреваемая – бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которое занималось грузоперевозками и ремонтом автомобилей. По текущей версии, сумма недоплаченных налогов составляет около 47 миллионов рублей.

В налоговые периоды с 2018 по 2020 годы жительница Орловской области уклонилась от этой обязанности путём создания искусственного документооборота. Сообщается, что это делалось «в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по фиктивным операциям приобретения товара у ряда обществ».

Дело возбуждено СУ СК РФ по Орловской области на основании результатов оперативной деятельности Управления МВД, а также материалов Управления ФНС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Как стало известно «Орёлграду» из собственных источников, речь идёт о компании ООО «Форсаж-М». Из открытых источников известно, что организация зарегистрирована в Ливнах. ООО существует с 2016-го года, считается малым предприятием. Уставный капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»