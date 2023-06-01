Двое орловцев нелегально торговали алкоголем

1.6.2023 | 12:24 Закон и порядок, Новости

Полиция изъяла у них сомнительной алкопродукции на 111 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Сообщается, что это 35 литров спирта, а также около 173 литров спиртосодержащей жидкости. Преступление выявили в ходе профилактического мероприятия «Алкоголь», которое проводило Управление МВД по Орловской области.

В нелегальном бизнесе подозреваются 44-летний мужчина и 54-летняя женщина. Как установило следствие, орловцы, не имея никаких разрешительных документов, закупали, хранили, перевозили этиловый спирт и спиртосодержую жидкость, а также, конечно, торговали сомнительным товаром.

Алкоголь изъяли на территории домовладений, а также в хозяйственных постройках.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство». Ведётся предварительное следствие.

Всего по итогам мероприятия «Алкоголь» возбуждено три уголовных дела. Из незаконного оборота изъято около 450 литров спиртосодержащей жидкости. Операция проходила в течении десяти дней, за это время полиция провела около 230 проверок по всему региону.

ИА «Орёлград»

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