Губернатор покритиковал ремонт двора в Орле

1.6.2023 | 13:31 ЖКХ, Новости

Андрей Клычков потребовал «комплексного подхода».

Фото: vk.com/oreladm

Сегодня губернатор, мэр Орла Юрий Парахин и другие представители областных и городских властей побывали на дворовой территории у дома по Наугорскому шоссе, 44-А.

Это третий из 33 дворов города, который в этом году будет благоустроен в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На данный момент подрядчик (ООО «Горстрой») завершил работы и готовится к сдаче объекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, Клычков, осматривая территорию, заметил, что «сделана половина работы». Однако недовольство губернатора вызвал не ремонт данного объекта, а то, что без нового асфальта остался двор другого дома по Наугорскому шоссе, 42.

Два дома, расположенные напротив, создают единый ансамбль, поэтому проблемы одного стали особенно заметны на фоне обновления другого. «Нужно соблюдать комплексный подход», – подчеркнул Клычков.

В администрации города отметили, что официальная заявка на благоустройство двора дома №42 к ним не поступала. Что касается дома №44-А, то здесь проделан стандартный набор работ: асфальтирование проезжей части, укладка тротуарной плитки на пешеходные дорожки, обустройство освещения над подъездами и установка лавочек и урн.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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