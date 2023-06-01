На орловца возбудили дело из-за манипуляций с чужой картой

Он нашёл её на улице.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, настоящая хозяйка карты обратилась с заявлением в отделение полиции по Железнодорожному району. Она рассказала, что потеряла своё имущество, после чего ей на соответствующий номер телефона стали приходить сообщения о списании средств. Затем женщина заблокировала карту.

Полиция провела оперативные мероприятия и установила подозреваемого – 32-хлетнего мужчину. Предварительно установлено, что он просто нашёл карту на улице и совершил с её помощью несколько покупок. Общая сумма нанесённого ущерба составила примерно три тысячи рублей.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «кража».

В Управлении МВД по Орловской области отметили, что хищение средств с чужой найденной банковской карты – не безобидный поступок, а тяжкое преступление. Подобные деяния квалифицируются по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («тайное хищение чужого имущества с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»).

ИА «Орелград»