На Орловщине исчезнут станции по борьбе с болезнями животных

Грядет реформа государственной ветеринарной службы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал несколько документов для повышения эффективности работы ветеринарной службы, как сказано в преамбуле документов. В частности, он распорядился в срок до 1 июля 2023 года реорганизовать бюджетное учреждение «Орловский областной ветеринарный центр» («Орловский ОВЦ») в форме выделения из него бюджетного учреждения «Центр ветеринарии Орловского района с эпизоотическим отрядом» («ЦВ ЭО Орловского района»).

При этом основные цели деятельности «Орловского ОВЦ» будут сохранены, а выделенный из него центр районного уровня получит в своем уставе аналогичные ему цели. Управлению ветеринарии Орловской области поручено осуществить необходимые действия по реорганизации, в том числе подготовить предложение о штатной численности работников вновь созданного учреждения, утвердить его устав, закрепить за ним недвижимость, в том числе земельные участки, на праве оперативного управления.

«Орловский ОВЦ» в свою очередь должен подать в налоговый орган уведомления о начале процедуры реорганизации. Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области и осуществить необходимые действия по передаче соответствующего имущества новому центру.

Однако этим реформа не ограничилась. Губернатор Андрей Клычков также распорядился переименовать бюджетные учреждения, подведомственные региональному управлению ветеринарии. Всего в список включено 16 таких учреждений. Городские и районные станции по борьбе с болезнями животных переименованы в центры ветеринарии соответствующих городов и районов Орловской области. Некоторые вновь созданные центры имеют статус межрайонных.

ИА «Орелград»