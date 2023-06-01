Областную мусорную схему перерисуют

Чиновники изменят схему под нажимом общественности и по решению суда.

В Орловской области получила продолжение тянущаяся уже несколько лет история с протестом жителей Мценского района против территориальной схемы обращения с отходами. Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Мценского райсовета направили коллективное обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Они потребовали изменить схему, так как строительство новых «мусорных» объектов негативно, по их мнению, скажется на экологии и жизни граждан. Также они напомнили областным чиновникам о решении суда по потокам мусора, который свозится под Мценск из других районов. Наконец, реакция департамента последовала. Областные чиновники разработали проект внесения изменения в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Орловской области. Так, в новой редакции будут утверждены целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению TKO.

Кроме того, будет расширен пункт, предусматривающий действия на непредвиденные обстоятельства. До сих пор схема предусматривала, что «в случае возникновения чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на объектах инфраструктуры обращения с отходами МСК ООО «Русресурс», ТКО, образуемые на территории Болховского, Мценского, Новосильского, Корсаковского, Залегощенского, Новодеревеньковского, Верховского районов, города Мценска транспортируются на объект обработки отходов АО «Экосити». В случае отсутствия технической возможности обработки отходов, подтвержденной у АО «Экосити», отходы направляются без обработки на объект размещения отходов ООО «Экостройсервис» (Мценский район)».

В новой редакции предлагается перенаправлять мусор «в случае недостаточности мощностей или отсутствия технической возможности обработки, подтвержденной АО «Экосити»» на объект обработки отходов МСК ООО «Экоград» (Урицкий район). И только в случае недостаточности мощностей или отсутствия технической возможности обработки всего объема направляемых отходов у МСК ООО «Экоград» отходы направляются на объект размещения отходов без обработки на ООО «Экостройсервис» (Мценский район)». Словом, меняется логистическая модель – перспективная схема потоков твердых коммунальных отходов на период 2019-2029 годов.

В пояснительной записке к проекту изменения сказано, что одним из побудительных моментов для чиновников стало решение суда от 18 августа 2020 года. Согласно ему указанная логистическая модель была признана недействительной в части включения в нее предприятия ООО «Экополис». Это привело к тому, что, по оценке департамента, на данный момент имеются нераспределенные потоки отходов по 13-ти муниципальным районам, части Железнодорожного, Северного и Советского районов города Орла, а также части Орловского муниципального округа.

Отметим, ООО «Экополис» еще не включен в территориальную схему обращения с отходами, при этом в 2020 году руководство компании заявляло о готовности приступить к масштабной работе. На площадке даже побывали журналисты и общественники. Но даже ввод нового игрока не отменит факта, что полигоны, на которые свозятся «хвосты» после сортировки, на пределе заполнения.

ИА «Орелград»



