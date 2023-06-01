Под Орлом повторно отремонтируют дорогу

1.6.2023 | 11:03 Новости, Строительство

Такое поручение дал губернатор.

Фото: vk.com/public189647688

Речь идёт о дороге во Мценском районе, которая соединяет детский лагерь «Юбилейный» и деревню Высокое. По предварительным данным, ремонт завершился восемь месяцев назад, но дорожное полотно уже приходит в негодность.

Публикация на эту тему появилась в группе «ДДД Мценск» «Вконтакте». «Почти 30 километров «коту под хвост»! Асфальт отклеился!», — сетуют орловцы в соцсетях.

В ситуацию вмешался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Во время последнего прямого эфира он потребовал от своих подчинённых провести гарантийный ремонт дороги.

Клычков заявил: «Мне пояснили, что высокая интенсивность движения большегрузов. Мне кажется, это точно не объяснение. Дорога только построена. Госзаказчику, вместе с департаментом строительства, с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств — привести ее в соответствие. Ничего другого здесь быть не может».

«Жители абсолютно правы, когда показывают такие объекты. И, слава Богу, что у нас есть такая возможность увидеть ее, а не читать отчеты только о том, что дорога построена и она есть», — подчеркнул губернатор.

Фото: vk.com/public189647688
Фото: vk.com/public189647688

ИА «Орёлград»

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