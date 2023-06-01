Производство текстиля и лекарств рухнуло в Орловской области

Целый ряд важных отраслей критически снизил объемы производства.

Как уже рассказывал «Орелград», Орелстат обнародовал оперативные данные о динамике промышленного производства в Орловской области по итогам четырех месяцев. Аналитики отметили, что лишь незначительное количество отраслей нарастили показатели своей работы по сравнению с предыдущими периодами. Но в целом в регионе индекс промышленного производства в апреле 2023 года сократился к соответствующему месяцу прошлого года на 9,8 процента, к периоду с начала года – на 5,9 процента, а к предыдущему месяцу – на 12,1 процента.

«Существенное значение при формировании индекса имела динамика производства в обрабатывающем секторе, — говорят в Орелстате. — Значительное падение объемов промышленного производства относительно апреля 2022 года продемонстрировали отрасли, выпускающие: напитки – на 35,2 процента, текстильные изделия – на 34,2 процента, машины и оборудование, не включенные в другие группировки, – на 32,3 процента, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – на 24,1 процента».

Кроме того, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с апрелем предыдущего года сократилось на 21,5 процента, химических веществ и химических продуктов — на 21,1 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – на 14,8 процента. В отличие от промышленников, аграрии показатели своей работы наращивают. Так, по данным Орелстата, сельхозтоваропроизводители региона произвели 108 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 38,9 процента больше по сравнению с апрелем 2022 года. Производство яиц выросло на 10,9 процента и составило 6,6 миллиона штук. Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по следующим видам скота: свиней – на 55,4 процента, птицы – на 5,6 процента.

ИА «Орелград»