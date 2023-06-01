В Орле капремонт улицы сдали досрочно

1.6.2023 | 13:48 ЖКХ, Новости, Строительство

ООО «ГазРесурс» привело в порядок Полярную.

Фото: vk.com/oreladm

Капитальный ремонт оплачивался из Дорожного фонда Орловской области в рамках дополнительного финансирования. Объект нужно было сдать к 30-му июня, но подрядчик успел сделать всё на месяц раньше.

Качество выполненных работ оценили губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин. Как сообщает пресс-служба администрации города, приведены в порядок 345 метров улицы.

Здесь уложили двуслойный новый асфальт (на площади почти три тысячи квадратных метров), а также восстановили покрытие парковки (на площади около 500 квадратных метров). Покрытие успешно прошло пробы на водонасыщение и плотность.

Кроме того, на улице появилось около 1400 квадратных метров тротуарной плитки и порядка 3800 погонных метров бортового камня.

В данный момент в Орле ООО «ГазРесурс» продолжает работы на трёх объектах – это улица Энгельса (здесь ремонт практически завершён), а также улицы Благининой и Деповская (они готовы примерно на 60-70%).

ИА «Орелград»

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