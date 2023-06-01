Жительницу Орловщины осудят за хищения у опекаемого ребёнка

Следственный комитет передал дело в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, в мошенничестве обвиняется 52-летняя женщина. Уголовное дело является достаточно громким, так как было возбуждено «по мотивам» телеэфира на федеральном «Первом канале» (в рамках программы «Мужское и женское» от 19 января). Тогда 20-летний житель Орла сообщил о соответствующих подозрениях.

После эфира о проведении проверок заявили и в Следственном комитете, и в прокуратуре Орловской области. Информация подтвердилась. Как выяснило следствие, в 2020-м году женщина, под опекой которой находился тогда ещё несовершеннолетний парень, попросила его об услуге. Согласно уговору, он должен был снять средства, перечисленные ему на личный счёт как пенсия по инвалидности, и отдать своей опекунше. Она обещала вернуть всю сумму после достижения им возраста 18-ти лет, но заранее не собиралась выполнять это обязательство.

В итоге потерпевший, введённый в заблуждение, снял со счета и передал ей 680 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по собственному усмотрению.

«Обвиняемая в ходе следствия добровольно возместила потерпевшему причинённый имущественный ущерб», — уточнили в Следственном комитете.

ИА «Орелград»