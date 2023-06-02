Очевидцы спасли утопающего орловца

ЧП произошло в Болховском районе.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, вызов поступил из населённого пункта Злынь накануне в 18 часов 15 минут. В местном пруду под названием «Средний» тонул немолодой мужчина. К счастью, рядом оказались неравнодушные очевидцы, которые вытащили его из воды.

На место происшествия прибыли сотрудники 14-й пожарно-спасательной части Болховского района. Выяснилось, что спасённому уже 68 лет. Потерпевшего передали врачам «Скорой помощи».

Это ЧП на воде – первое в новом купальном сезоне, который официально открылся накануне.

Всего за последние сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 34 раза, в том числе 20 раз на ликвидацию возгораний (в основном, горели мусор и трава) и 14 раз на помощь населению.

ИА «Орелград»