Очевидцы спасли утопающего орловца

2.6.2023 | 10:09 Новости, Происшествия

ЧП произошло в Болховском районе.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, вызов поступил из населённого пункта Злынь накануне в 18 часов 15 минут. В местном пруду под названием «Средний» тонул немолодой мужчина. К счастью, рядом оказались неравнодушные очевидцы, которые вытащили его из воды.

На место происшествия прибыли сотрудники 14-й пожарно-спасательной части Болховского района. Выяснилось, что спасённому уже 68 лет. Потерпевшего передали врачам «Скорой помощи».

Это ЧП на воде – первое в новом купальном сезоне, который официально открылся накануне.

Всего за последние сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 34 раза, в том числе 20 раз на ликвидацию возгораний (в основном, горели мусор и трава) и 14 раз на помощь населению.

ИА «Орелград»

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