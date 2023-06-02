Орловские гаишники взялись за велосипедистов

В Орле сотрудники ГИБДД проверили, как жители города передвигаются на велосипедах.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, не совсем привычное профилактическое мероприятие сотрудники полиции провели на наиболее оживленных улицах областного центра. Сотрудники сфокусировали свое внимание на… велосипедистах. Причем особо тщательно они следили за соблюдением правил перехода проезжей части.

«Автоинспекторы объясняли, что пересекать дорогу на велосипеде по пешеходному переходу запрещено, поэтому подъехав к нему необходимо спешиться, и, убедившись в безопасности, переходить через дорогу, — пояснили в УГИБДД. — Кроме того, полицейские напомнили о необходимости следить за техническим состоянием велосипеда: исправностью тормозов, рулевого управления, а также наличием световозвращателей и фонарей красного и белого цвета».

Для некоторых велосипедистов «участие» в профилактической акции оказалось не самым удачным. Сообщается, что полицейским в Орле в рамках таких рейдов удалось выявить и остановить нескольких нарушителей. Причем на данных граждан были составлены административные материалы. Кроме того, с ними были проведены профилактические беседы на тему соблюдения Правил дорожного движения.

«Велосипед – удобный транспорт, который становится чрезвычайно популярным в весенне-летний период, — так комментируют проведение мероприятия в УГИБДД. — И это не удивительно, ведь навыки его управления легко осваивает как ребенок, так и взрослый. Автоинспекторы, в свою очередь, обеспокоены тем, что у многих велосипедистов отсутствуют элементарные знания по безопасному использованию этого двухколесного транспортного средства».

Об этом регулярно напоминает и пресс-служба регионального УМВД. Причем сотрудники полиции призывают орловцев не только соблюдать Правила дорожного движения, но и внимательнее относиться к сохранности своего двухколесного имущества. С наступлением летнего сезона учащаются кражи велосипедов, оставленных владельцами в подъездах домов и на лестничных площадках, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

«В теплое время года жителями города велотранспорт используется практически ежедневно, — сообщила пресс-служба УМВД. — При этом граждане пытаются оставить свои велосипеды, самокаты, другие передвижные устройства в подъездах жилых домов, в общих тамбурах квартир на лестничных площадках, т.е. там, «где удобно». Такая беспечность приводит к тому, что имущество может в дальнейшем легко стать объектом преступного посягательства».

В качестве примера в ведомстве привели случай, который произошел на днях в Железнодорожном районе города Орла. С заявлениями в полицию обратились двое местных жителей, у которых неизвестные украли велосипеды. Кража была совершена с лестничной площадки многоэтажного дома. В одном случае стоимость похищенного велосипеда составила 26 тысяч рублей, в другом – 18 тысяч рублей. По данным фактам следственным отделом ОП № 1 (по Железнодорожному району) городского УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

ИА «Орелград»