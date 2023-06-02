Под Орлом в институте селекции заморозки погубили урожай

2.6.2023 | 18:01 Новости, Происшествия

Роковой оказалась ночь с 6 на 7 мая.

Фото: vestiorel.ru

Тогда температура опустилась до минус пяти. Для многих садовых деревьев, произрастающих в угодьях Всероссийского НИИ селекции плодовых культур, это оказалось роковой чертой, сообщают «Вести-Орёл».

В частности, некоторые сорта вишен «вымерзли» примерно на 90%. Чрезмерный холод «убил» соцветия и сделал их дальнейшее опыление невозможным. Не повезло и другим косточковым культурам.

Как пояснили специалисты, подкармливать такие деревья не нужно, а вот обрабатывать от насекомых-вредителей необходимо. Ожидается, что закладка новых плодовых почек начнётся примерно в конце июля. Однако, при благоприятном развитии обстоятельств, они превратятся в плоды только в следующем году.

ИА «Орелград»

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