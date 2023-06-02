В Орле футбольный манеж назовут в честь Мосякина

2.6.2023 | 16:43 Новости, Общество, Спорт, Строительство

Такое распоряжение подписал губернатор.

Фото: vk.com/depr_sport

Имя почётного гражданина Орловской области Ивана Мосякина присвоят крытому футбольному манежу, который строят на стадионе имени Ленина. Андрей Клычков утвердил соответствующее распоряжение сегодня.

Как сообщает региональный Департамент физической культуры и спорта, решение принято с учетом мнения общественных и спортивных организаций Орловской области.

Известный в области и стране государственный деятель Иван Мосякин ушёл из жизни 4 июня минувшего года после продолжительной болезни. В последние годы он возглавлял региональное отделение Союза пенсионеров России, ранее трудился на ответственных постах, в том числе, в Госдуме и облсовете. «Благодаря его усилиям футбол в нашем регионе удалось вывести на качественно новый уровень», — отметили в Департаменте.

В настоящее время техническая готовность крытого манежа составляет 68%. На объекте выполняются работы по строительству внутренних перегородок и противопожарной стены, разводке отопления и электроснабжения, ливневой канализации, созданию инженерных коммуникаций. Также в здании будущего манежа делают вентиляцию, занимаются окнами и витражами, утепляют внешние стены.

Объект должны сдать в декабре текущего года. Пока что подрядчик не отстаёт от графика. Строительство вёдется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: vk.com/depr_sport

ИА «Орелград»

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