В Орле футбольный манеж назовут в честь Мосякина

Такое распоряжение подписал губернатор.

Имя почётного гражданина Орловской области Ивана Мосякина присвоят крытому футбольному манежу, который строят на стадионе имени Ленина. Андрей Клычков утвердил соответствующее распоряжение сегодня.

Как сообщает региональный Департамент физической культуры и спорта, решение принято с учетом мнения общественных и спортивных организаций Орловской области.

Известный в области и стране государственный деятель Иван Мосякин ушёл из жизни 4 июня минувшего года после продолжительной болезни. В последние годы он возглавлял региональное отделение Союза пенсионеров России, ранее трудился на ответственных постах, в том числе, в Госдуме и облсовете. «Благодаря его усилиям футбол в нашем регионе удалось вывести на качественно новый уровень», — отметили в Департаменте.

В настоящее время техническая готовность крытого манежа составляет 68%. На объекте выполняются работы по строительству внутренних перегородок и противопожарной стены, разводке отопления и электроснабжения, ливневой канализации, созданию инженерных коммуникаций. Также в здании будущего манежа делают вентиляцию, занимаются окнами и витражами, утепляют внешние стены.

Объект должны сдать в декабре текущего года. Пока что подрядчик не отстаёт от графика. Строительство вёдется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

ИА «Орелград»