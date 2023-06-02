В Орле на Комсомольской столкнулись «пятёрка» и «девятка»

Оба водителя – мужчины в возрасте.

ДТП произошло накануне в 18 часов 10 минут. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 75-летний мужчина выезжал на пятой модели ВАЗ с Комсомольской площади на одноимённую улицу (рядом со зданием областного отделения Социального фонда России).

В этот момент он допустил столкновение с «девяткой», которая ехала по Комсомольской улице в том же направлении, со стороны Нормандии-Неман в сторону МОПРа. За её рулём сидел 63-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получил один человек — пассажир «девятки», 56-летняя женщина. Однако госпитализация не потребовалась.

Всего за последние сутки на территории Орловской области о зарегистрировано 11 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»