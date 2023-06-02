В Орле подвели итоги голосования по благоустройству

Их объявил мэр Юрий Парахин.

Победителями стали скверы имени Гуртьева и Бунина. Именно их и благоустроят в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». За объекты проголосовали примерно одинаково – сквер имени Гуртьева набрал 7865 голосов, имени Бунина – 7431.

Также в голосовании по Орлу участвовали Городской парк культуры и отдыха (6721 голос), сквер «Дворянское гнездо» (4073) и парк «Ботаника» (2497). В общей сложности, в голосовании приняли участие 28587 жителей областного центра в возрасте от 14 лет.

Сквер имени Гуртьева прошёл первый этап благоустройства в 2018 году. Тогда здесь заменили светильники. Теперь в сквере создадут тропиночную сеть, зелёные зоны и зоны тихого отдыха.

Сквер имени Бунина, расположенный у областной библиотеки, за последний период времени не благоустраивался.

ИА «Орелград»