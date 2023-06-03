Мценские школы обеспечат резервным энергопитанием

Мэрия приступила к подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Администрация города Мценска утвердила комплексный план и план-график подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также утвержден состав комиссии по подготовке ЖКХ и объектов энергетики к работе в зимних условиях и успешному прохождению отопительного периода. Комиссии в течение мая-октября 2023 года поручено контролировать подготовку к зиме социальной и жилищно-коммунальной сферы, а также объектов жизнеобеспечения.

Управлению образования и отделу культуры и социальной политики поручено принять меры по обеспечению учреждений с постоянным пребыванием людей резервными источниками электроснабжения, в том числе на договорной основе, и перекидными рубильниками. Эта же рекомендация адресована Мценской центральной районной больнице. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС приказано разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Также мэрия распорядилась провести работу по выявлению бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры и принятию мер по оформлению на них права муниципальной собственности. Управляющим организациям города рекомендовано провести гидравлические испытания систем отопления, ревизию и ремонт внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, электро- и газоснабжения. Все работы по подготовке жилых домов к зиме должны быть завершены до 1 сентября, паспорта готовности организаций к работе в осенне-зимний период должны быть оформлены до 15 сентября.

Также администрация Мценска распорядилась принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса за потребленные ресурсы и оказанные жилищно-коммунальные услуги. Управляющим компаниям рекомендовали подготовить к эксплуатации в осенне-зимний период дворовые проезды и тротуары, заготовить противогололедный материал, разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда, в том числе с учетом привлечения для этих целей организаций различных форм собственности.

ИА «Орелград»