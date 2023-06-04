На Орловщине сохранят круглоротых

Областные власти актуализировали региональную программу экологии.

Губернатор Андрей Клычков актуализировал государственную программу «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». Она взяла старт в 2022 году, а завершит срок своего действия в 2025 году. Внесенные губернатором поправки касаются объемов и порядка финансирования программы. Некоторые расходные статьи были уточнены с учетом имеющихся бюджетных возможностей, а часть средств была перераспределена по классификаторам расходов и по годам.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет в обновленной версии программы 344,199 миллиона рублей, из которых доля федерального бюджета составит 122,921 миллиона, областного бюджета – 221,277 миллиона рублей. Программа состоит из нескольких подпрограмм, по каждой из которых установлены собственные целевые индикаторы. Например, документом гарантируется сохранение биологического разнообразия в Орловской области. Для этого должен сохраняться баланс. Делается это при помощи лимитирования добычи зверя.

Так, освоение лимитов добычи лося, например, предусмотрено до 2025 года в объеме 76,2 процента, оленя благородного – 62,4 процента, косули европейской – 68,4 процента. Программой также предусмотрено сохранение процента закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Орловской области. На период 2023-2025 годов показатель составляет 80 процентов. в числе мероприятий имеется и пункт о сохранении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, обновление информации для поддержания в актуальном состоянии Красной книги Орловской области.

Согласно официальным данным, на территории региона всего обитает 70 видов млекопитающих (входящих в 6 отрядов и 20 семейств), 256 видов птиц, семь видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, 38 видов рыб и один вид круглоротых. Из млекопитающих, обитающих на территории Орловской области, 30 видов отнесено к категории редких, из которых четыре вида внесены в Красную книгу России: выхухоль русская, вечерница гигантская, перевязка и зубр европейский. Еще 16 видов включены в Красную книгу Орловской области, в том числе кожан двухцветный, норка европейская, соня лесная и др.

Правда, в паспорте программы отмечено, что один вид – перевязка, вероятно, исчез с территории Орловской области. Четыре вида (енотовидная собака, американская норка, ондатра и пятнистый олень) являются интродуцированными видами на территории Орловской области. Авторы документа также подчеркивают, что сохранение биологического разнообразия в лесостепной зоне европейской части России в современных условиях является сложной задачей. Это обусловлено, прежде всего, тем, что именно лесостепь подверглась наибольшему хозяйственному освоению. Практически все природные экосистемы подвержены негативным антропогенным воздействиям.

ИА «Орелград»