Орловец нахватал десятки штрафов на дороге и получил иск от приставов

Злостный должник принял срочные меры, чтобы не лишиться водительских прав.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области прекратил административное дело об установлении временного ограничения на пользование управления транспортным средством. Подробности этого довольно короткого разбирательства сообщила пресс-служба суда. Административное исковое заявление поступило в суд от судебного пристава-исполнителя отделения по Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам.

Ответчиком стал местный житель. У него накопился долг по исполнительным производствам, который он в установленные сроки в добровольном порядке не погасил. В результате к нему решили применить одну из мер принудительного взыскания. Речь идет об установлении временного ограничения на управление транспортным средством. Иными словами, действие водительских прав должника хотели приостановить, из-за чего ему пришлось бы стать пешеходом или пассажиром.

Однако ответчику явно не хотелось расставаться с правами. Об этом говорит и тот факт, что в отношении него 55 исполнительных производств были возбуждены по уплате штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Общая сумма задолженности на момент обращения пристава в суд составляла 37 500 рублей. Однако уже на первой стадии рассмотрении дела от судебного пристава поступило заявление о его прекращении в связи с тем, что ответчик в полном объеме исполнено обязательство по оплате административных штрафов.

«Уплату задолженности административный ответчик также подтвердил, указав в телефонограмме, что как только он получил повестку в суд, то сразу уплатил долг, поскольку не хотел, чтобы его ограничили в управлении транспортным средством», — пояснили в пресс-службе суда.

Должник оперативно погасил все свои просроченные обязательства по штрафам ГИБДД, благодаря чему ему удалось сохранить свое водительское удостоверение действующим.

ИА «Орелград»