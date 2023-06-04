Осуждены орловчанки, воровавшие в магазинах одежду

На скамье подсудимых оказались две подельницы, для одной из которых кражи являются делом привычным.

Заводским районным судом города Орла рассмотрено уголовное дело о кражах вещей из магазинов крупного торгового центра. Подробности сообщила пресс-служба суда. Фигурантками стали две женщины, одна из которых ранее была неоднократно судима. Вторая до последнего времени судимостей не имела. Их обвинили в совершеннее нескольких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Так, в ноябре 2022 года подельницы, заранее все обсудив, пришли в магазин, расположенный в здании торгового комплекса «Гринн». Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, «покупательницы» набрали для примерки со стоек с вешалками различную одежду, а затем отправились в примерочную кабину. Там они стали срывать с вещей противокражные устройства, а сами вещи уложили в свои сумки. Таким образом они упаковали пальто, пару брюк и жакет на общую сумму 9 717 рублей. Затем, не производя оплату товара на кассе, покинули магазин.

В тот же день они посетили в магазин кожгалантереи, расположенный в том же торговом центре. Оттуда злоумышленницы украли сумочку стоимостью более 6,3 тысячи рублей. Пока одна воровка незаметно от персонала магазина укладывала ее в свою сумку, вторая наблюдала за обстановкой.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину и заявили о своем согласии с предъявленным обвинением. В результате рецидивистка с учетом криминального прошлого получила наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на один год. Ее менее опытная пособница на первый раз получила два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и ограничением свободы на девять месяцев.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», — сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла.

ИА «Орелград»