Под Орлом водитель без прав устроил скандал на дороге

За пререкания с полицией гражданин был привлечен к административной ответственности.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя. Протокол на мужчину был составлен за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел 28 мая, в День пограничника, прямо на дороге. Около 11 часов утра на автодороге Русский Брод – Нижний Жерновец в районе 14 километра сотрудник полиции остановил для проверки автомобиль марки «Мицубиси L200».

За рулем находился мужчина, который, согласно сведениям ФИС-М ГИБДД, на тот момент был лишен права управления транспортными средствами постановлением мирового суда, вступившим в законную силу. Поясним, что прав орловца лишили по статье 12.8 КоАП РФ, то есть за вождение в нетрезвом виде. Как следует из материалов дела, водитель не выполнил законное требование сотрудника полиции, а именно отказался проследовать в райотдел для составления административного материала. Более того, в протоколе указано, что он при этом вел себя агрессивно и на замечания не реагировал.

Суд напомнил, что неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Водитель был задержан, и уже на следующий день предстал перед судом. В заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что было сочтено смягчающим наказание обстоятельством. В результате ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»