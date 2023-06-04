Суд обязал чиновников провести паспортизацию дорог

«Узаконить» существование дорог предстоит в Новодеревеньковском районе.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области обязал администрацию района провести паспортизацию автомобильных дорог. Подробности сообщила пресс-служба суда. Решение было принято по иску межрайонного прокурора, который обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Он просил о признании незаконным бездействия администрации Новодеревеньковского района и ее обязании провести паспортизацию автомобильных дорог местного значения.

«Представитель административного ответчика против удовлетворения заявленных требований не возражала, пояснив, что паспортов дорог не имеется, — следует из информации суда. — Просила отсрочить исполнение на 24 месяца для оформления заказа и изготовление проектов технических паспортов, с которым далее будут производиться все регистрационные действия, кроме того требуется дополнительные финансовые и временные затраты».

Вынося решение, суд напомнил о нормах «О безопасности дорожного движения». Согласно им ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.

«Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог», — говорится в информации суда.

В данном случае было установлено, что на территории Новодеревеньковского района расположены дороги общего пользования местного значения. Однако у администрации нет технических паспортов на них. Это препятствует определению фактического состояния автомобильных дорог на протяжении всего срока службы и не позволяет подтвердить безопасность их использования. Суд требования прокурора удовлетворил, но учел и пожелания чиновников, дав им отсрочку и предоставив 12 месяцев для исполнения решения.

ИА «Орелград»