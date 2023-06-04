В Орле почитают Пушкина

В честь дня рождения великого писателя в городе организуют праздник.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени И.А. Бунина, 6 июня в 14.00 на площадке перед этим учреждением состоится праздник «Читаем Пушкина. Открытый микрофон». Он будет посвящен дню рождения Александра Сергеевича. Акция организована областной библиотекой совместно с Тургеневским обществом города Орла. В ней примут участие профессиональные актеры, режиссеры, филологи, библиотекари, а также все любители поэзии, которые только пожелают присоединиться к празднику.

«В торжественном открытии примут участие Заслуженный коллектив народного творчества РФ, детский духовой оркестр «Прометей» (руководитель А. В. Журин), — сообщили организаторы. — Театральная студия «Твой шанс» (руководитель С. Ю. Мартюшева) Орловской детской хоровой школы. На мероприятии будут работать: фотозоны, образовательная площадка от Просветительского центра «Благовест» (мастер-класс по декоративной каллиграфии Юлии Шуфтайкиной). Гостям предложат отведать пироги, испеченные по рецептам Арины Родионовны».

Посещение мероприятия возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Не забывайте соблюдать социальную дистанцию!» — добавляют организаторы, одновременно с этим приглашая всех желающих.

Напомним также, что Орловская областная библиотека имени И.А. Бунина по традиции открывает летний сезон и приглашает всех жителей города в читальный зал под открытым небом «Лето с Бунинкой».

«Лето – прекрасная пора для отдыха на природе, — говорят в библиотеке. — А что может быть лучше, чем отдых на свежем воздухе. Работа летнего читального зала направлена на привлечение внимания к процессу чтения, на удовлетворение познавательных потребностей жителей города. Библиотека ставит целью максимальное приближение книг к потенциальным читателям, возвращение традиций семейного чтения, наполнение досуга полезным и интересным содержанием».

ИА «Орелград»