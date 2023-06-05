«Дормаш-Интернешнл» банкротится дальше

Процедура банкротства продлена по ходатайству конкурсного управляющего.

История с банкротством общества с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл», зарегистрированного в Орле на Кромском шоссе, получила продолжение. Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего этой компании. В документе было указано, что еще не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства.

Напомним, в банкротство эта копания ушла практически одновременно с «Дормашем», разорившимся заводом дорожной техники, который еще не так давно считался флагманом своей отрасли. В СМИ «Дормаш-Интернешнл» даже называли «дочкой» «Дормаша». Началось все в ноябре 2015 года, когда компания «Аби» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании «Дормаш-Интернешнл» банкротом. Было возбуждено производство по делу о банкротстве, а весной 2016 года суд произвел замену заявителя с компании «Аби» на общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг».

В июне того же года была введена процедура наблюдения, а в ноябре 2016 года ООО «Дормаш-Интернешнл» было признано несостоятельным. Тогда же в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Как указал конкурсный управляющий, «до настоящего времени не завершены все мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства в полном объеме, в том числе: производится работа по реализации дебиторской задолженности с ООО «ДМ Запчасть», расчеты с кредиторами не завершены». Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок конкурсного производства до 29 ноября 2023 года.

Арбитраж также рассмотрел подобную просьбу конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Ливенский комбинат строительных материалов». Эта компания в 2022 году сама обратилась в суд с заявлением о несостоятельности. В декабре 2022 года ее признали банкротом. За столь короткое время не была даже сформирована конкурсная масса, не были рассмотрены и требования кредиторов, предъявленные в установленный срок. Не реализовано имущество, не завершены расчеты с кредиторами. В связи с этим арбитраж продлил срок конкурсного производства в отношении «Ливенского комбината строительных материалов» до 29 ноября 2023 года. Он также обязал управляющего «осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет о результатах проведения конкурсного производства».

ИА «Орелград»