Гарантия на новую ротонду составит 50 лет

В Орле создают копию «тургеневской беседки».

Как сообщили в администрации Орла, новую ротонду для «Дворянского гнезда» изготавливают неподалёку – на улице Горького, в студии-мастерской лепнины Владимира Листопадова. Это важный, но не единственный заказ, полученный студией в рамках благоустройства сквера. Всего для обновлённой «Дворянки» здесь создадут 12 позиций и 337 изделий.

По словам Листопадова, новая ротонда простоит как минимум полвека. «Материал — белый цемент марки 600 (М600). Используем последние категории гиперпластификаторов. Гарантия минимум 50 лет», — рассказал орловец. При этом сроки «жизни» шлакоблока, из которого была изготовлена оригинальная ротонда, Листопадов оценил всего в несколько десятков лет.

Студия выполняла ответственные заказы за пределами Орловской области, а также занималась Часовней Александра Невского в Спасском-Лутовиново и реставрационными работами по дому купца Серебренникова в Орле.

ИА «Орелград»