Гарантия на новую ротонду составит 50 лет

5.6.2023 | 17:57 Культура, Новости, Общество

В Орле создают копию «тургеневской беседки».

Фото: t.me/orel_adm

Как сообщили в администрации Орла, новую ротонду для «Дворянского гнезда» изготавливают неподалёку – на улице Горького, в студии-мастерской лепнины Владимира Листопадова. Это важный, но не единственный заказ, полученный студией в рамках благоустройства сквера. Всего для обновлённой «Дворянки» здесь создадут 12 позиций и 337 изделий.

По словам Листопадова, новая ротонда простоит как минимум полвека. «Материал — белый цемент марки 600 (М600). Используем последние категории гиперпластификаторов. Гарантия минимум 50 лет», — рассказал орловец. При этом сроки «жизни» шлакоблока, из которого была изготовлена оригинальная ротонда, Листопадов оценил всего в несколько десятков лет.

Студия выполняла ответственные заказы за пределами Орловской области, а также занималась Часовней Александра Невского в Спасском-Лутовиново и реставрационными работами по дому купца Серебренникова в Орле.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования