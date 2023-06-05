Губернатор Орловщины попросил подчинённых заняться свёклой

В отрасли выявили сразу несколько проблем.

Тему обсуждали на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Орловской области.

Первая из проблем оказалась связана с дорогами. Андрей Клычков отметил, что автомобили сельскохозяйственных предприятий, вывозя свёклу с полей, серьёзно разрушают проезжую часть.

«Вместе с департаментом дорожного строительства и Орёлгосзаказчиком необходимо выстроить чёткую и понятную систему работ. Если этот вопрос оставить без контроля, то мы с вами будем ежегодно строить дорогу к сахарному заводу. К сожалению, практика у нас такая существует», — заявил орловский губернатор.

Кроме того, были озвучены и проблемные вопросы, связанные с налоговыми отчислениями.

В минувшем году орловские предприятия сахарной отрасли заплатили налогов на 718 миллионов рублей. «Если детально посмотреть, то структура поступления не однородна», — отметил Клычков.

Губернатор поручил профильному департаменту областного правительства совместно с ФНС внимательно изучить данный вопрос, в том числе, спрогнозировать дальнейшие перспективы. При этом Клычков подчеркнул, что в отрасли вместе с мощностью производств и объёмами посевов должны расти и налоговые отчисления.

Орловская область является одним из главных в стране регионов по производству сахарной свёклы и свекловичного сахара. В 2022-м году в нашем субъекте собрали 2 миллиона тонн этих корнеплодов. На Орловщине работают четыре сахарных завода, перерабатывающих свёклу (примерно по 19,4 тонн за сутки). В 2023-м два производства собираются нарастить свои мощности ещё на 2 тысячи тонн.

ИА «Орелград»