На Орловщине незаконно выдали субсидии крупным агрохолдингам

ООО «Мираторг-Орел» и ООО «Авангард-Агро-Орел» пришлось вернуть 19,31 млн рублей.

Проверку целевого и эффективного использования субсидий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках госпрограммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков…» провела КСП региона. Установлено десять случаев нарушений, сообщили на заседании комитета по бюджету Орловского областного Совета. Неправомерно перечислена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам: ООО «Мираторг-Орел» — 10,8 млн рублей в 2021 году и 3,79 млн рублей в 2022 году; ООО «Авангард-Агро-Орел» — 4,7 млн рублей в 2021 году. Кроме того, департаментом сельского хозяйства Орловской области при неисполненном обязательстве по погашению основного долга произведена выплата субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов в 2022 году ООО «Авангард-Агро-Орел» на сумму 6,58 млн рублей.

В рамках внесенного представления обеспечен возврат в доход бюджета субсидий, предоставленных с нарушением действующего порядка, на сумму 19,31 млн рублей. Информация направлена в прокуратуру Орловской области, сообщила представитель КСП.

Чиновница из департамента сельского хозяйства отметила, что субсидии касаются конкретных заемщиков и конкретных кредитных договоров. На все заявленные суммы средств не хватило, поэтому недоплаченные в 2017 -2016 годах деньги перечислены позже.

«Они имели на это право, — подчеркнула представитель департамента. — Мы привели в соответствие постановление правительства. Конкретизирован период предоставления расчетов, в том числе за предшествующие годы. Те же самые средства им перечислены».

«Задним числом приняли и оправданы? Выполнил незаконные действия, а потом они стали законными?» — восхитился председатель комитета Сергей Потемкин.

«Люди подписывали платежки: если не знали – значит некомпетентные, если знали – вполне возможно, есть определенный сговор, — предположил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. — Как можно подписывать документы на такие суммы? Это долги еще царской России можно было признать и вернуть».

Михаила Вдовина возмутило, что по депутатским наказам нельзя перенести деньги на следующий год, а с субсидиями можно так вольно обращаться.

Долго выясняли, кто руководил в тот момент департаментом сельского хозяйства Орловской области: Юрий Сидыганов, Сергей Борзенков, Александр Шалимов … ?

ИА «Орелград»