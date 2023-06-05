Полиция Орла разобралась с «детским» инцидентом на парковке

Виновные понесут административную ответственность.

Инцидент произошёл в субботу, 3 июня. Как сообщили в Управлении МВД по Орловской области, в 16 часов 28 минут в полицию поступил сигнал о том, что в областном центре на закрытой парковке в машине заперты двое несовершеннолетних детей.

Полицейские выехали на место. В отношении законных представителей детей составили административные материалы. Теперь их могут привлечь к ответственности по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Максимальное наказание, предусмотренное в данном случае — это штраф (в размере 500 рублей).

Также с нарушителями провели профилактические беседы. «В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — подчеркнули в полиции.

Видео, снятые на месте происшествия, широко распространялись и активно комментировались в соцсетях. Известно, что инцидент произошёл на Кромском шоссе на парковке ТЦ «Гринн». По информации «Орловских новостей», в машине находились две девочки. Когда одна из них начала плакать, очевидцы происшествия сообщили об этом охране, а также в экстренные службы. После на место прибыла «Скорая», а затем отыскался и владелец машины, который присматривал за детьми и оставил их там взаперти. Уточняется, что мужчина для девочек является не отцом, а только дядей, братом их матери.

ИА «Орелград»