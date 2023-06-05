Рослесхоз недоволен Орловской областью

5.6.2023 | 12:04 Новости, Общество

Возможно, последуют кадровые решения.

Фото: ИА «Орелград»

Ведомство составило ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по ведению лесного хозяйства. Наш регион занял в нём одно из последних мест (наряду с Оренбургской, Астраханской и Саратовской областями).

«Ухудшение отмечается в части защиты и охраны лесов от пожаров. Прежде всего это связано с увеличением сроков тушения и ростом средней площади одного пожара», — сообщается на официальном портале ведомства. Однако в целом работа региональных сотрудников Рослесхоза оценивалась по 36 критериям, разделённым на 7 групп. Учитывалась и деятельность по сохранению и приумножению лесных массивов, экономические показатели и многое другое.

Глава Рослесхоза Иван Советников прокомментировал ситуацию: «С регионами, упавшими в рейтинге или занявшими последние места, будет проведена работа. Сотрудники агентства разберут причины неудовлетворительного исполнения обязанностей по каждому критерию рейтинга и дадут обязательные к исполнению указания по исправлению ситуации. В прошлом году по итогам рейтинга троим сотрудникам региональных лесных ведомств был объявлен выговор, один руководитель уволен. В этом году мы также будем настаивать на дисциплинарной ответственности и кадровых решениях».

В целом по ЦФО работа ведомства оценивается как эффективная. Лидерами рейтинга стали Татарстан, Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Северная Осетия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования