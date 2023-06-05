Роспотребнадзор просит орловцев не пить «Мистер сидр»

Пивной напиток стал причиной массовых отравлений.

Некоторые из них закончились летальными исходами. Причём отравления регистрируются в разных регионах России.

Как уточняет Управление Роспотребнадзора по Орловской области, причиной стал именно «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области. В нашем регионе таких пострадавших пока не выявлено. Однако орловцев просят воздержаться от употребления данного напитка.

Также санитарные врачи просят жителей Орловщины сообщать о фактах продажи данного товара, так как хозяйствующие субъекты уже должны были изъять его из оборота. Звонки принимаются на телефонные номера + 7 (486 2) 42-26-75 и + 7 (486 2) 41-83-45.

По данным РИА Новости, отравления произошли в Ульяновской и Самарской областях и Удмуртии. В Ульяновской области скончались 16 местных жителей, госпитализированы 19. В Самарской погибших двое, в больницах находятся ещё трое человек. Из Удмуртии сообщается о двоих пострадавших.

ИА «Орелград»