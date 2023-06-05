Тургеневский праздник состоится 16 июня

В этом году он поменяет дислокацию.
Мероприятие проведут не в «Дворянском гнезде», которое закрыто на реконструкцию, а перед музеем Тургенева и на аллеях орловского «литературного квартала».
Как сообщил в соцсетях первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин, праздник, как обычно, начнётся в 18 часов.
Основными событиями станут:
- выступление духового оркестра Орловского музыкального колледжа,
- концертная программа «Капля жизни» (с участием артистов театра имени Тургенева, певиц Елизаветы Горенштейн и Натальи Куприяновой, Образцового ансамбля танца «Ромашковая Русь» и других исполнителей),
- выступление детского духового оркестра «Прометей»,
- поэтическая программа от клуба «Шаг навстречу»,
- спектакль Орловского театра кукол,
- выступление фольклорного ансамбля «Каравай».
Также будут организованы разнообразные выставки, ярмарки, викторины, мастер-классы и другие интересные мероприятия.
Возрастное ограничение: 6+.