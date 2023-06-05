Тургеневский праздник состоится 16 июня

В этом году он поменяет дислокацию.

Мероприятие проведут не в «Дворянском гнезде», которое закрыто на реконструкцию, а перед музеем Тургенева и на аллеях орловского «литературного квартала».

Как сообщил в соцсетях первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин, праздник, как обычно, начнётся в 18 часов.

Основными событиями станут:

выступление духового оркестра Орловского музыкального колледжа,

концертная программа «Капля жизни» (с участием артистов театра имени Тургенева, певиц Елизаветы Горенштейн и Натальи Куприяновой, Образцового ансамбля танца «Ромашковая Русь» и других исполнителей),

выступление детского духового оркестра «Прометей»,

поэтическая программа от клуба «Шаг навстречу»,

спектакль Орловского театра кукол,

выступление фольклорного ансамбля «Каравай».

Также будут организованы разнообразные выставки, ярмарки, викторины, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Возрастное ограничение: 6+.