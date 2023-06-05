Тургеневский праздник состоится 16 июня

5.6.2023 | 18:23 Культура, Новости, Общество

В этом году он поменяет дислокацию.

ИА «Орелград»

Мероприятие проведут не в «Дворянском гнезде», которое закрыто на реконструкцию, а перед музеем Тургенева и на аллеях орловского «литературного квартала».

Как сообщил в соцсетях первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин, праздник, как обычно, начнётся в 18 часов.

Основными событиями станут:

  • выступление духового оркестра Орловского музыкального колледжа,
  • концертная программа «Капля жизни» (с участием артистов театра имени Тургенева, певиц Елизаветы Горенштейн и Натальи Куприяновой, Образцового ансамбля танца «Ромашковая Русь» и других исполнителей),
  • выступление детского духового оркестра «Прометей»,
  • поэтическая программа от клуба «Шаг навстречу»,
  • спектакль Орловского театра кукол,
  • выступление фольклорного ансамбля «Каравай».

Также будут организованы разнообразные выставки, ярмарки, викторины, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Возрастное ограничение: 6+.

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Орелград. 2023 год

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