В Орле прошла уникальная «детская» литургия

Мероприятие с участием детей впервые было организовано в Орловской епархии.

Как сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в регионе впервые прошла архиерейская «детская» литургия. Она была проведена в Троицкую родительскую субботу и прошла в станах Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла. Уникальной ее заключается в том, что это была архиерейская литургия, то есть возглавленная митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, в которой приняли участие дети.

Это были воспитанники воскресных приходских школ. Во время литургии состоялось еще одно уникальное событие — в качестве чтецов и иподиаконов попробовали себя победители первого в истории Орловской епархии РПЦ детского конкурса церковных чтецов, который недавно проходил в Успенском соборе. Он был приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«В конкурсе приняли участие 23 воспитанника шести воскресных школ города Орла, — сообщили в митрополии. — Участникам необходимо было показать не только навыки чтения богослужебных текстов, но и умение ориентироваться в книгах и быстро находить в них необходимое. Младшая и средняя группы читали наиболее употребляемые богослужебные тексты с листа, а старшая — по памяти. Также участники должны были найти апостольское зачало и прокимен дня. Это задание оказалось для ребят самым сложным. Выполнить его смогли не все».

Победителями конкурса стали девять человек. Они и приняли участие в соборной «детской» архиерейской литургии. Такое богослужение состоялось впервые в новейшей истории Орловской епархии. Митрополиту Тихону сослужили благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии и настоятель Успенского собора иерей Димитрий Никулин, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин и клирики Успенского собора.

«Богослужебные песнопения исполнили хор Успенского собора Орла и детский хор Иверского храма Орла, — сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — По окончании богослужения митрополит Тихон отметил победителей конкурса благодарственными письмами. Каждый ребенок, пришедший в этот день на литургию в Успенский собор, получил сладкий подарок. После состоялась панихида по всем от века усопшим православным христианам».

ИА «Орелград»