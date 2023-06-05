В Орловской области сбили велосипедиста

Мужчину пришлось госпитализировать.

ДТП произошло накануне в 17:45 в Хомутово. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, местом происшествия стал перекрёсток Пионерской и Первомайской.

20-летний парень на «Ладе» (ВАЗ-21015) ехал по второстепенной улице (Пионерской), а 38-летний велосипедист – по главной (Первомайской). В результате столкновения водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Новодеревеньковскую ЦРБ.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Это происшествие — единственное, в котором пострадал человек.

ИА «Орелград»