В Орловской области сбили велосипедиста

5.6.2023 | 10:14 Новости, Происшествия

Мужчину пришлось госпитализировать.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне в 17:45 в Хомутово. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, местом происшествия стал перекрёсток Пионерской и Первомайской.

20-летний парень на «Ладе» (ВАЗ-21015) ехал по второстепенной улице (Пионерской), а 38-летний велосипедист – по главной (Первомайской). В результате столкновения водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Новодеревеньковскую ЦРБ.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Это происшествие — единственное, в котором пострадал человек.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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