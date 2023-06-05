В Орловской области заметили мошенничество в программе «Земский учитель»

Некоторые педагоги меняли прописку буквально перед подачей документов на отбор.

Реализацию программы, которая должна привлечь в небольшие города и отдаленные села специалистов, обсудили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета. За 2021-2022 годы 34 учителя устроились в школы, 33 продолжают работать. Они получают миллион рублей, при соблюдении определенных условий.

КСП Орловской области выявила нарушения действующего законодательства и недостатки на сумму 3 млн рублей. Например, к участию в конкурсном отборе на должность в МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова г. Ливны» неправомерно допущен претендент, который и так работал в райцентре, но в другой школе. За день до подачи документов он прописался в другом населенном пункте. Есть факты, где перепрописывались за три дня до конкурса. В таких условиях формально все соблюдено, но результат, который ожидают от программы, не достигнут.

«Мошенничество я тут увидел», — прокомментировал председатель комитета по бюджету Сергей Потемкин.

КСП рекомендовала чиновникам снять правовую неопределенность, внеся поправки в постановление правительства, чтобы исключить риски злоупотребления при получении субсидии.

Представитель департамента образования сообщила, что инициирована служебная проверка, выводы по замечаниям КСП сделаны.

Сергей Потемкин предположил, что это такая завуалированная поддержка учителей. Коллеги поддержали: не сами же педагоги придумали такую схему – кто-то подсказал.

Представитель департамента образования ответила, что не все учителя вливаются в работу даже за миллион. Так, три человека возвратили средства.

«Есть обязанность проработать определенное время. Есть учителя, которые возвращают миллион и говорят: я в этом не участвую. К сожалению, есть и такие. В Болховском, Орловском районе», — рассказала чиновница.

ИА «Орелград»