В орловской школе после ремонта встал на дыбы пол в спортзале

Покрытие стоило более 800 тысяч рублей.

Эффективность использования средств на создание в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для занятия физкультурой и спортом в рамках нацпроекта «Образование» обсудили на заседании профильного комитета Орловского облсовета. Контрольно-счетная палата региона оценила ремонт семи спортзалов в образовательных учреждениях, оснащение оборудованием и инвентарем. На все мероприятия в 2022 году было направлено 23,19 млн рублей.

В ходе проверки КСП были выявлены некачественно выполненные работы. Сотрудники ООО «Строй Гарант» зашпаклевали и покрасили потолок в МБОУ «Змиевский лицей» так, что заметны отслаивания и неровности. В МБОУ «Новосильская СОШ» в отремонтированном ООО «Долина» спортивном зале выросла плесень. Нужно повторно обрабатывать от грибка, шпаклевать, красить. ООО «Капиталстрой» некачественно выполнило работы на отдельных участках покрытия пола спортивного зала МБОУ «Хотынецкая СОШ»: щели толщиной более 1 мм, в отдельных местах доски выпирают и образовались трещины.

«Замена части пола потребует вскрытия напольного покрытия по всей площади спортзала», — отметила представитель КСП.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин подчеркнул, что всему виной, скорее всего, нарушение технологии.

«Никаких денег никогда не хватит, хоть миллиард вложи, при таком отношении к бюджетным средствам. Сделали работы кое-как. На 800 тысяч влетели», — прокомментировал Михаил Вдовин.

Дети не могут заниматься в этом спортзале. Представитель департамента образования сообщила, что во время приемки покрытие выглядело нормально, дефекты вскрылись при эксплуатации. Подрядчиком покрытие будет заменено, обещала чиновница.

Просрочки по исполнению контрактов до 141 дней блекнут на фоне брака, приемки скрытых работ без привлечения представителей строительного контроля, оплаты невыполненных мероприятий.

ИА «Орелград»