Из Орловщины в Белгород доставили гуманитарный груз

Партию привезли руководители облсовета.

Груз сопровождали спикер регионального парламента Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин. Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных жителей Шебекино. Она будет распределяться в Белгороде через четыре специальных пункта.

Как сообщает пресс-служба облсовета, орловский груз стал частью более значительной «посылки», собранной силами партии «Единая Россия». В регион привезли 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. В ближайшее время сюда доставят ещё 100 тонн жизненно важных грузов.

К настоящему моменту из Шебекино эвакуировали около 60 тысяч человек, около восьми тысяч из них уже находятся в пунктах временного размещения.

Леонид Музалевский прокомментировал ситуацию: «Все регионы откликнулись на происходящее в Белгородской области. Гуманитарная помощь идет со всей страны, в первую очередь из близлежащих регионов — Курска, Орла, Воронежа, Тамбова. Люди, спасаясь от бомбежек, в спешке покинули свои дома, успели взять лишь документы и вещи на первое время. И наша общая задача оперативно отреагировать на случившееся и помочь Белгородчине, помочь эвакуированным жителям Шебекино».

ИА «Орелград»