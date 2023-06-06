Орловский облсуд разобрался с коррупционером из Гостехнадзора

6.6.2023 | 17:40 Закон и порядок, Новости

Сейчас мужчина уже не работает в ведомстве.

Интересно, что осуждённый полностью отрицал свою вину, утверждая, что речь идёт не о коррупции, а о халатности. Однако Орловский областной суд, рассмотрев апелляцию, пришёл к другим выводам и оставил в силе приговор первой инстанции.

Как сообщает пресс-служба облсуда, мужчина работал инспектором по государственному техническому надзору за самоходными машинами и другими видами техники. Орловец получил через посредника «кругленькую сумму» в 168 миллионов рублей. В обмен на это он взялся зарегистрировать девять тракторов, не проводя фактический осмотр, а также поставить на учёт ещё один трактор, вообще не существовавший в природе.

В итоге ему вменили статьи УК «получение взятки» и «превышение должностных полномочий». Суд первой инстанции дал ему три с половиной года колонии общего режима, а также запретил занимать должности на госслужбе в течении трёх лет. Средства, поступившие в виде оплаты за незаконные услуги, конфисковали в счёт государства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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