Под Орлом спортплощадку построит компания из перечня системообразующих

Подведены итоги электронного аукциона на поставку и монтаж оборудования в Знаменке.

По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. Победителем стало АО «Ситроникс». Цена контракта — 104 862 155 рублей 50 копеек.

«Умная» спортивная площадка появится в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)». Ее разместят в пгт Знаменка на улице Школьной (з/у 10а). Заказчик обязан не позднее 21 августа подготовить основание для монтажа. Далее подрядчик приступит к работе. Умная спортивная площадка представляет собой модульное спортивное сооружение, включающее раздевалки, пост охраны, гардероб, санитарные узлы, электрощитовую, тепловой пункт, вентиляционную установку, универсальный зал со спортивно-технологическим оборудованием. Срок исполнения контракта – 29 декабря 2023 года

Гарантия на товар и монтажные работы составляет двенадцать месяца при условии соблюдения правил технической эксплуатации.

По данным kartoteka.ru, АО «Ситроникс» входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики 25 декабря 2008 г. Чистая прибыль в 2021 году – 928,6 млн рублей.

ИА «Орелград»