С орловского коррупционера взыскали сумму взятки

6.6.2023 | 13:34 Новости

Решение вынес суд Советского района Орла.

ИА «Орелград»

Как сообщает прокуратура Орловской области, незаконную сделку признали «ничтожной» так как она совершалась с целями, заведомо противными основам правопорядка или нравственности. В связи с этим полученный «доход» взыскан в пользу государства.

Впрочем, речь идёт о достаточно скромной сумме в 12 тысяч рублей. Жительница района, занимая должность судебного пристава, получила эти деньги от гражданина в обмен на сокращение сроков исполнительных действий. Это произошло ещё около трёх с половиной лет назад.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по соответствующей статье (190 УК РФ). Благодаря вмешательству прокуратуры оказалась восстановлена и «финансовая» справедливость.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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