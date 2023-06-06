С орловского коррупционера взыскали сумму взятки

Решение вынес суд Советского района Орла.

Как сообщает прокуратура Орловской области, незаконную сделку признали «ничтожной» так как она совершалась с целями, заведомо противными основам правопорядка или нравственности. В связи с этим полученный «доход» взыскан в пользу государства.

Впрочем, речь идёт о достаточно скромной сумме в 12 тысяч рублей. Жительница района, занимая должность судебного пристава, получила эти деньги от гражданина в обмен на сокращение сроков исполнительных действий. Это произошло ещё около трёх с половиной лет назад.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по соответствующей статье (190 УК РФ). Благодаря вмешательству прокуратуры оказалась восстановлена и «финансовая» справедливость.

ИА «Орелград»