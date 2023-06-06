В Орле на Красном мосту начали класть асфальт

Работы ведутся со стороны Заводского района.

Сегодня здесь планируется уложить нижний слой полотна на площади около трёх с половиной тысяч квадратных метров, а завтра — заасфальтировать оба тротуара. Об этом в соцсетях сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

По его словам, на следующей неделе начнётся подготовка к прокладке трамвайных путей. Однако сначала на мост положат выравнивающий слой асфальта, дополнительно защищающий систему гидроизоляции.

Затем бригада выведет трамвайные рельсы под проектную отметку, после чего начнётся асфальтирование проезжей части. На ранее положенном выравнивающем слое асфальта разместят новый, состоящий из щебёночно-мастичного асфальтобетона. После его застывания можно будет переходить к нанесению дорожной разметки.

В асфальтоукладочных работах на Красном мосту заняты 15 человек и 7 единиц спецтехники.

ИА «Орелград»