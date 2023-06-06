В Орле на Ленина сорняки не убирают из-за цветов

Об этом рассказали в администрации города.

Речь идёт о сорных растениях, которые во множестве выросли на клумбах, установленных на улице Ленина. Неопрятный вид главной улицы города начал «бросаться в глаза» и вызывать вопросы у жителей и гостей Орла. В официальной группе горадминистрации «ВКонтакте» пояснили, что причина – не в чьей-то лени, а в особенностях ухода за цветами.

Представители администрации заявили: «На клумбе тюльпаны, которые отцвели и подарили жителям города свою неповторимую весеннюю красоту. Как только подойдёт срок, их луковицы будут бережно выкопаны и сохранены для посадки на следующий год. Именно поэтому сейчас клумбы «не трогают». На смену всем полюбившимся цветам придут другие, не менее красивые — бархатцы, садовые бегонии и петунии».

«Наберитесь, пожалуйста, терпения. Тюльпанам нужно время, всё уберем и высадим новые цветы», — заключили в пресс-службе.

Как дополнительно рассказали в горадминистрации, кое-где тюльпаны уже заменили на новые виды (те самые бархатцы, бегонии и петунии). Например, на площади Ленина посадили 2860 цветов (в среднем по 26 на каждый квадратный метр). Также в текущем месяце подобным образом облагородят клумбу у стелы Северного района Орла.

ИА «Орелград»