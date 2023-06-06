В Орле отремонтируют дорогу к «Светлой жизни»

6.6.2023 | 12:04 Новости, Строительство

Об этом заявил мэр.

ИА «Орелград»

Юрий Парахин, отвечая в соцсетях на вопросы горожан, уточнил, что ямочный ремонт сделают в течении одного месяца, до конца второго квартала этого года.

Напомним, что эта дорога ведёт от федеральной трассы «Крым» к главному официальному месту летнего отдыха жителей Орла. Также в областном центре функционирует менее масштабный пляж в районе Городского парка. Все остальные места летнего отдыха в городе считаются неофициальными.

Заодно, в комментариях к той же записи, но в ответах другому пользователю, Парахин ответил тем, кто упрекает его в попытках «пиариться перед выборами»: «Мэр — это не выборная должность. Я работаю не для того, чтобы понравиться, а потому что это мой родной город, я здесь родился и вырос и на своей должности делаю всё для того, чтобы нашим будущим поколениям жилось лучше, чем нам».

Фото: vk.com/parakhin_yuri
Фото: vk.com/parakhin_yuri

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования