В Орле отремонтируют дорогу к «Светлой жизни»

Об этом заявил мэр.

Юрий Парахин, отвечая в соцсетях на вопросы горожан, уточнил, что ямочный ремонт сделают в течении одного месяца, до конца второго квартала этого года.

Напомним, что эта дорога ведёт от федеральной трассы «Крым» к главному официальному месту летнего отдыха жителей Орла. Также в областном центре функционирует менее масштабный пляж в районе Городского парка. Все остальные места летнего отдыха в городе считаются неофициальными.

Заодно, в комментариях к той же записи, но в ответах другому пользователю, Парахин ответил тем, кто упрекает его в попытках «пиариться перед выборами»: «Мэр — это не выборная должность. Я работаю не для того, чтобы понравиться, а потому что это мой родной город, я здесь родился и вырос и на своей должности делаю всё для того, чтобы нашим будущим поколениям жилось лучше, чем нам».

ИА «Орелград»