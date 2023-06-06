В Орле здание-памятник будет ремонтировать подрядчик из «черного списка»

Компания недавно исключена из реестра недобросовестных поставщиков и может угодить в него вновь.

Подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту внутреннего фасада и кровли административного здания №15 по Тургенева, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, выбрали с помощью запроса котировок. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Контракт заключен с ООО «Архитектура строй стандарт» из Орла. Общая стоимость контракта — 26 545 800 рублей. Срок окончания выполнения работ — до 31 октября 2023 года. Гарантия при нормальной эксплуатации объекта устанавливается на шестьдесят месяцев.

Примечательно, что ООО «Архитектура строй стандарт» было включено в реестр недобросовестных поставщиков в марте 2019 года и исключено из него через год. Администрация городского округа Луховицы Московской области настаивает на повторном включении общества в «черный список». Чиновники через суд добились пересмотра Управлением ФАС деятельности компании. 13 апреля 2021 года с ООО «АСС» был заключен контракт на оказание услуг по сохранению объекта культурного наследия «Амбар, сер. XIX в.». Работы должны были быть завершены до 31 января 2022 года. Однако ООО «АСС» не выполнило обязательств. Заказчиком принято решение об отказе от исполнения контракта в одностороннем порядке.

ИА «Орелград»