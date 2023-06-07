Бизнес обсудил проблемы уголовного преследования

Применение уголовно-правового инструментария бывает избыточным.

Проблемы уголовного преследования предпринимателей обсудили в Орле. Как сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина, произошло это в рамках научно-практической конференции «Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики». В рамках форума состоялся круглый стол на тему «Проблемы избыточного применения уголовно-правового инструментария в экономической сфере», модератором которого стал сам Евгений Лыкин. С докладом выступила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

«В мероприятии приняли участие ученые и практики в области защиты прав и свобод человека и гражданина, региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, представители правоохранительных и следственных органов региона, руководители общественных организаций, представители адвокатского сообщества, предприниматели региона», — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Евгений Лыкин неоднократно выказывал обеспокоенность результатами мониторинга уголовного преследования так называемых субъектов предпринимательской деятельности в регионе. Так, согласно данным прокуратуры Орловской области, в 2021 году в отношении предпринимателей было возбуждено 121 уголовное дело по ст.ст. 159,160,193.1,195,198,199 м199.2 УК РФ. В 2022 году по фактам совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности было возбуждено 86 уголовных дел по ст.ст. 159,171,198,199 и 199.2 УК РФ. В течение 2022 года 37 бизнесменов были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, согласно данным, предоставленным СУ СК России по Орловской области, в 2022 году было возбуждено 21 уголовное дело, из них 12 по статьям 173.1-174.1 УК РФ. Ответственность по данным статьям предусмотрена за незаконное образование юридического лица, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и др. Анализ статистических данных позволил предпринимателям и общественникам говорить о том, что силовое давление на бизнес в регионе остается на высоком уровне.

ИА «Орелград»