Бизнес обсудил проблемы уголовного преследования

7.6.2023 | 9:06 Новости, Общество

Применение уголовно-правового инструментария бывает избыточным.

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Проблемы уголовного преследования предпринимателей обсудили в Орле. Как сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина, произошло это в рамках научно-практической конференции «Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики». В рамках форума состоялся круглый стол на тему «Проблемы избыточного применения уголовно-правового инструментария в экономической сфере», модератором которого стал сам Евгений Лыкин. С докладом выступила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

«В мероприятии приняли участие ученые и практики в области защиты прав и свобод человека и гражданина, региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, представители правоохранительных и следственных органов региона, руководители общественных организаций, представители адвокатского сообщества, предприниматели региона», — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Евгений Лыкин неоднократно выказывал обеспокоенность результатами мониторинга уголовного преследования так называемых субъектов предпринимательской деятельности в регионе. Так, согласно данным прокуратуры Орловской области, в 2021 году в отношении предпринимателей было возбуждено 121 уголовное дело по ст.ст. 159,160,193.1,195,198,199 м199.2 УК РФ. В 2022 году по фактам совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности было возбуждено 86 уголовных дел по ст.ст. 159,171,198,199 и 199.2 УК РФ. В течение 2022 года 37 бизнесменов были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, согласно данным, предоставленным СУ СК России по Орловской области, в 2022 году было возбуждено 21 уголовное дело, из них 12 по статьям 173.1-174.1 УК РФ. Ответственность по данным статьям предусмотрена за незаконное образование юридического лица, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и др. Анализ статистических данных позволил предпринимателям и общественникам говорить о том, что силовое давление на бизнес в регионе остается на высоком уровне.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования