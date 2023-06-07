Облсовет утвердил повестку внеочередного заседания

Оно пройдёт в пятницу.

Сегодня дату и повестку заседания официально утвердили на президиуме регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Ряд вопросов касается специальной военной операции. Так, депутаты планируют дополнить региональный закон о жилищных правах детей-сирот (либо оставшихся без попечения родителей). Если такой гражданин принимал участие в СВО, то он получит преимущественное право на получение жилья.

Также депутаты предлагают провести конкурс детского рисунка «Za Победу! Za СВОих!», посвящённый специальной военной операции. Подвести итоги планируется в начале августа, когда Орёл и другие населённые пункты области будут отмечать 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

В рамках другого вопроса облсовет собирается рассмотреть меру поддержки для детей-сирот (либо оставшихся без попечения родителей) с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается предоставить им право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих в очной форме за бюджетный счёт. Также региональная казна обеспечит им ежемесячное пособие на весь период обучения и средства на закупку учебной литературы и письменных принадлежностей.

Кроме того, один из вопросов будет посвящен выборам губернатора Орловской области, которые должны состояться 10 сентября.

ИА «Орелград»